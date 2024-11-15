Центральна Америка готується до шторму "Сара": де є ризик повеней
Країни Центральної Америки готуються до наслідків тропічного шторму "Сара". Стихія охопила узбережжя Гондурасу в п’ятницю, принісши зливи та ризики небезпечних для життя повеней, місцева влада вже заявила, що це "може стати катастрофічною подією".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Загроза для Центральної Америки
На ранок п'ятниці швидкість вітру тропічного шторму "Сара" сягала 45 миль на годину, і прогнозується можливе подальше посилення. Якщо центр шторму залишатиметься на відстані від північного узбережжя Гондурасу, погодні умови в Центральній Америці можуть суттєво погіршитися найближчими днями.
Національний центр зі спостереження за ураганами (NHC) попередив, що шторм спричинить небезпечні для життя повені та дощові опади до 30 дюймів у деяких районах Гондурасу. Значна кількість опадів також очікується в інших частинах Центральної Америки, що може призвести до раптових повеней та зсувів ґрунту.
Шторм розпочав свою активність у четвер, принісши тропічні зливи на території Гондурасу та Нікарагуа. У регіоні також спостерігається посилення вітрів, що викликає додаткові занепокоєння.
До неділі шторм може досягти території Белізу, викликаючи штормові хвилі та сильний вітер. Вздовж узбережжя регіону вже оголошено попередження про тропічний шторм.
Прогнозоване поширення шторму "Сара" (скриншот сайту CNN)
Що відомо про шторм "Сара"
Шторм "Сара" став 18-м іменованим штормом у цьогорічному сезоні ураганів в Атлантиці. Експерти зазначають, що аномально тепла вода, спричинена змінами клімату, підтримує активність тропічних штормів навіть у листопаді.
Однак прогнози вказують на те, що "Сара" втратить свою силу після проходження через сушу Центральної Америки та півострів Юкатан. Через брак теплої води, необхідної для підтримання активності, шторм, ймовірно, не досягне Мексиканської затоки.
Фахівці зазначають, що така траєкторія та ослаблення шторму - хороша новина для узбережжя США, яке цього року вже пережило п'ять руйнівних ураганів.
Заходи безпеки
Місцева влада Гондурасу та Нікарагуа уважно стежить за розвитком ситуації. Жителям рекомендують дотримуватися заходів обережності та бути готовими до евакуації із зон підвищеного ризику.
Нагадаємо,що на американське узбережжя Флориди насунувся ураган "Хелен", він став одним із найбільших у США за всю історію спостереження.Ураган розпочався 26 вересня після 23-ї години за американським часом. Першим під удар потрапив берег району Біг-Бенд у Флориді.
Крім того, у ніч на 10 жовтня потужний ураган "Мілтон" досяг штату Флорида, спричинивши торнадо, повені та підтоплення. Відомо про жертви, внаслідок стихії.