Центральна Америка готується до шторму "Сара": де є ризик повеней

Загроза для Центральної Америки

На ранок п'ятниці швидкість вітру тропічного шторму "Сара" сягала 45 миль на годину, і прогнозується можливе подальше посилення. Якщо центр шторму залишатиметься на відстані від північного узбережжя Гондурасу, погодні умови в Центральній Америці можуть суттєво погіршитися найближчими днями.

Національний центр зі спостереження за ураганами (NHC) попередив, що шторм спричинить небезпечні для життя повені та дощові опади до 30 дюймів у деяких районах Гондурасу. Значна кількість опадів також очікується в інших частинах Центральної Америки, що може призвести до раптових повеней та зсувів ґрунту.

Шторм розпочав свою активність у четвер, принісши тропічні зливи на території Гондурасу та Нікарагуа. У регіоні також спостерігається посилення вітрів, що викликає додаткові занепокоєння.

До неділі шторм може досягти території Белізу, викликаючи штормові хвилі та сильний вітер. Вздовж узбережжя регіону вже оголошено попередження про тропічний шторм.

Прогнозоване поширення шторму "Сара" (скриншот сайту CNN)

Що відомо про шторм "Сара"

Шторм "Сара" став 18-м іменованим штормом у цьогорічному сезоні ураганів в Атлантиці. Експерти зазначають, що аномально тепла вода, спричинена змінами клімату, підтримує активність тропічних штормів навіть у листопаді.

Однак прогнози вказують на те, що "Сара" втратить свою силу після проходження через сушу Центральної Америки та півострів Юкатан. Через брак теплої води, необхідної для підтримання активності, шторм, ймовірно, не досягне Мексиканської затоки.

Фахівці зазначають, що така траєкторія та ослаблення шторму - хороша новина для узбережжя США, яке цього року вже пережило п'ять руйнівних ураганів.

Заходи безпеки

Місцева влада Гондурасу та Нікарагуа уважно стежить за розвитком ситуації. Жителям рекомендують дотримуватися заходів обережності та бути готовими до евакуації із зон підвищеного ризику.