Чернівецька область

За даними Чернівецької міської ради, у місті засніжило вперше цього сезону.

"Спецтехніка МіськШЕПу здійснила 8 виїздів та пройшла 195 кілометрів маршрутів. Як завжди у цілодобовому режимі", - повідомили громадянам.

Станом на 8 годину ранку на обробку доріг вже використали 23 тонни солі та 13,5 кубометрів суміші.

"У повній готовності 9 одиниць снігоочисної техніки. Вулиці продовжують чистити й посипати, щоб рух містом залишався комфортним", - розповіли у міській раді.

Уточнюється, що КП "Містосервіс" та Трест зеленого господарства прибирають пішохідні зони, площі та сквери.

Тернопільська область

Чимало снігу випало також місцями у Тернопільській області.

Він "затримався" на рослинах, дорогах і будівлях.

Сніг у місті Тернопіль зранку 27 листопада (фото: РБК-Україна)

Львівська область

У Львові комунальники почали прибирати сніг ще вночі.

"Цієї ночі у Львові випала значна кількість опадів. Комунальні служби від ночі прибирають вулиці та тротуари міста", - повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

До робіт, за даними першого заступника міського голови Андрія Москаленка, залучили 78 одиниць спецтехніки та 1282 двірники.

"Мешканців просять бути обережними на дорогах і тротуарах та планувати більше часу на дорогу. Якщо помітили неприбрану ділянку, повідомляйте на Гарячу лінію міста за номером 15-80", - додали у ЛМР.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич розповів, що місто паралізували затори.

"Через снігопад та складні дорожні умови утворилися великі затори на багатьох напрямках", - уточнив посадовець.

Тим часом на вул. Юрія Мушака (станом на 09:20) утворилася справжня "ковзанка".

Хмельницька область

Засніжило також і в місті Хмельницький.

"Місто в заторах", - поділились у Telegram-каналі "Реальний Хмельницький" й опублікували відповідні кадри.

Івано-Франківська область

Шаром снігу вкрив кінець листопада і місто Івано-Франківськ.

Опади "затримались" на більшості поверхонь.

Засніжені дороги Прикарпаття розчищали вночі, за даними Telegram-каналу "Мій Івано-Франківськ", понад 40 одиниць спецтехніки.

До ліквідації наслідків негоди залучили 54 працівників.

Особливу увагу приділяють:

гірським перевалам;

крутим спускам і підйомам.

Водіїв закликають:

дотримуватися безпечної дистанції;

не перевищувати швидкість;

не виїжджати на літніх шинах.

Дніпропетровська область

Про "зимову казку" повідомляють також мешканці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Кадрами засніженого міста діляться місцеві пабліки.

Дехто відмічає, що настрій у місті - справжній "Джингл белз".

Високогір'я Карпат

Згідно з повідомленням гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook, станом на 9 годину ранку п'ятниці, 27 листопада 2026 року, на горі Піп Іван було хмарно.

Вітер спостерігався західний, зі швидкістю 3 м/с.

Температуру повітря зафіксували на рівні -4°С.

Ситуація на горі Піп Іван зранку 27 листопада 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Виходячи з фото, оприлюдненого рятувальниками, на високогір'ї зараз лежить чимало снігу. А видимість зранку була дуже обмеженою.

Нагадаємо, раніше синоптики УкрГМЦ попередили українців, що погода 27 листопада місцями може бути небезпечна (через значний сніг та ожеледицю на дорогах).