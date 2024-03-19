Сніг та ожеледь. До України неочікувано повернулась зима: яка ситуація в містах

До низки регіонів України повернулась зима. Сніг не став неочікуваністю для комунальних служб, але українців попереджають про можливу ожеледь та подальше пониження температури.
Про ситуацію з погодою в Україні - в матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу були використані дані Telegram-каналів "Думская", видань "Главком", "Конкурент", а також Вінницької міської ради.
Температура:
Фото: погода на 19 березня (facebook.com/UkrHMC)
Вчора, 18 березня, Укргідрометцентр попереджав західні регіони України про сніг, а також ризик ожеледиці на дорогах. Зокрема дощі очікуються на решті територій країни, а вночі з мокрим снігом. У тому ж числі, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську та низку інших областей попередили про можливий туман вночі й зранку.
Як повідомляє Вінницька міська рада, сніг не став сюрпризом для комунальних служб міста, які були готові до прибирання. До обробітки доріг було залучено 8 машин шляхового управління
"Станом на ранок ситуація на шляхах стабільна. Однак, через ускладнення погодних умов просимо вінничан за можливості не користуватися власним авто та надавати перевагу громадському транспорту", - розповіла начальниця відділу оперативного реагування "Цілодобова варта" Антоніна Іващук.
Попри повернення зима в місті також можливі відключення води, чи електропостачання. Наприклад, КП "Вінницяоблводоканал" лагодять водогони за наступними адресами:
КП "Вінницяміськтеплоенерго" призупинила подачу гарячої води за адресами:
У тому ж числі можливі тимчасові відключення світла на низці вулиць через ремонтні роботи "Вінницьких міських електромереж".
Також сніг випав у Волинській області, у тому ж числі й у Луцьку. Як пишуть місцеві видання, сніжить й досі.
Фото: до України неочікувано повернулась зима (konkurent.ua)
Як пишуть місцеві ЗМІ, зима вирішила нагадати про себе у Болграді та Арцизі Одеської області.
Фото: до України неочікувано повернулась зима (t.me/OdessaDumskayaNet)
Тим часом рясні опади, які накрили Хмельницький, призвели до значного погіршення видимості на дорогах.
Фото: до України неочікувано повернулась зима (glavcom.ua)
Сніг також випав й у Львові. Синоптики тим часом попереджають про подальше зниження температура, а також можливу ожеледицю.
Фото: до України неочікувано повернулась зима (glavcom.ua)
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