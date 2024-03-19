Снег и гололед. В Украину неожиданно вернулась зима: какая ситуация в городах

В ходе подготовки материала были использованы данные Telegram-каналов "Думская", изданий "Главком", "Конкурент", а также Винницкого городского совета.

Что говорил Укргидрометцентр

Температура:

на западе будет колебаться от -1 до -4 ночью и от +2 до +8 днем;

на севере будет колебаться от 0 до +4 ночью и от +5 до +8 днем;

на юге будет колебаться от +0 до +5 ночью и от +6 до +12 днем;

на востоке будет колебаться от +1 до +5 ночью и от +8 до +12 днем.

Фото: погода на 19 марта (facebook.com/UkrHMC)

Вчера, 18 марта, Укргидрометцентр предупреждал западные регионы Украины о снеге, а также риске гололеда на дорогах. В частности, дожди ожидаются на остальных территориях страны, а ночью с мокрым снегом. В том же числе Кировоградскую, Днепропетровскую, Николаевскую и ряд других областей предупредили о возможном тумане ночью и утром.

Какая ситуация в городах

Винница

Как сообщает Винницкий городской совет, снег не стал сюрпризом для коммунальных служб города, которые были готовы к уборке. К обработке дорог было привлечено 8 машин дорожного управления

"По состоянию на утро ситуация на дорогах стабильная. Однако, из-за осложнения погодных условий просим винничан по возможности не пользоваться собственным авто и отдавать предпочтение общественному транспорту", - рассказала начальница отдела оперативного реагирования "Круглосуточная стража" Антонина Иващук.

Несмотря на возвращение зимы в городе также возможны отключения воды или электроснабжения. Например, КП "Винницаоблводоканал" чинят водопроводы по следующим адресам:

ул. П. Тычины, 14;

перекресток улиц Д. Майбороды - Д. Галицкого;

ул. Келецкая, 84, 86.

КП "Винницагортеплоэнерго" приостановило подачу горячей воды по адресам:

ул. М. Ващука, 10, 12, 16, 16-А;

ул. Пирогова, 75А, 89-А, 97-А;

ул. Академика Ющенко, 14;

ул. Е. Пикуса, 1, 3, 12, 16-А;

ул. Привокзальная, 2/1;

ул. С. Бандеры, 13-А;

ул. Князя Владимира, 8.

В том числе возможны временные отключения света на ряде улиц из-за ремонтных работ "Винницких городских электросетей".

Луцк

Также снег выпал в Волынской области, в том числе в Луцке. Как пишут местные издания, снежит до сих пор.

Фото: в Украину неожиданно вернулась зима (konkurent.ua)

Одесская область

Как пишут местные СМИ, зима решила напомнить о себе в Болграде и в Арцизе Одесской области.

Фото: в Украину неожиданно вернулась зима (t.me/OdessaDumskayaNet)

Хмельницкий

Тем временем обильные осадки, накрывшиеся Хмельницким, привели к значительному ухудшению видимости на дорогах.

Фото: в Украину неожиданно вернулась зима (glavcom.ua)

Львов

Снег тоже выпал и во Львове. Синоптики тем временем предупреждают о дальнейшем снижении температуры, а также возможной гололедице.

Фото: в Украину неожиданно вернулась зима (glavcom.ua)