Снег и гололед. В Украину неожиданно вернулась зима: какая ситуация в городах

В ряд регионов Украины вернулась зима. Снег не стал неожиданностью для коммунальных служб, но украинцев предупреждают о возможном гололеде и дальнейшем понижении температуры.
О ситуации с погодой в Украине - в материале РБК-Украина.
В ходе подготовки материала были использованы данные Telegram-каналов "Думская", изданий "Главком", "Конкурент", а также Винницкого городского совета.
Температура:
Фото: погода на 19 марта (facebook.com/UkrHMC)
Вчера, 18 марта, Укргидрометцентр предупреждал западные регионы Украины о снеге, а также риске гололеда на дорогах. В частности, дожди ожидаются на остальных территориях страны, а ночью с мокрым снегом. В том же числе Кировоградскую, Днепропетровскую, Николаевскую и ряд других областей предупредили о возможном тумане ночью и утром.
Как сообщает Винницкий городской совет, снег не стал сюрпризом для коммунальных служб города, которые были готовы к уборке. К обработке дорог было привлечено 8 машин дорожного управления
"По состоянию на утро ситуация на дорогах стабильная. Однако, из-за осложнения погодных условий просим винничан по возможности не пользоваться собственным авто и отдавать предпочтение общественному транспорту", - рассказала начальница отдела оперативного реагирования "Круглосуточная стража" Антонина Иващук.
Несмотря на возвращение зимы в городе также возможны отключения воды или электроснабжения. Например, КП "Винницаоблводоканал" чинят водопроводы по следующим адресам:
КП "Винницагортеплоэнерго" приостановило подачу горячей воды по адресам:
В том числе возможны временные отключения света на ряде улиц из-за ремонтных работ "Винницких городских электросетей".
Также снег выпал в Волынской области, в том числе в Луцке. Как пишут местные издания, снежит до сих пор.
Фото: в Украину неожиданно вернулась зима (konkurent.ua)
Как пишут местные СМИ, зима решила напомнить о себе в Болграде и в Арцизе Одесской области.
Фото: в Украину неожиданно вернулась зима (t.me/OdessaDumskayaNet)
Тем временем обильные осадки, накрывшиеся Хмельницким, привели к значительному ухудшению видимости на дорогах.
Фото: в Украину неожиданно вернулась зима (glavcom.ua)
Снег тоже выпал и во Львове. Синоптики тем временем предупреждают о дальнейшем снижении температуры, а также возможной гололедице.
Фото: в Украину неожиданно вернулась зима (glavcom.ua)
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