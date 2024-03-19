Сніг та ожеледь. До України неочікувано повернулась зима: яка ситуація в містах

До низки регіонів України повернулась зима. Сніг не став неочікуваністю для комунальних служб, але українців попереджають про можливу ожеледь та подальше пониження температури.

Про ситуацію з погодою в Україні - в матеріалі РБК-Україна .

Під час підготовки матеріалу були використані дані Telegram-каналів "Думская", видань "Главком", "Конкурент", а також Вінницької міської ради.

Що казав Укргідрометцентр

Температура:

на заході коливатиметься від -1 до -4 вночі й від +2 до +8 вдень;

на півночі коливатиметься від 0 до +4 вночі й від +5 до +8 вдень;

на півдні коливатиметься від +0 до +5 вночі й від +6 до +12 вдень;

на сході коливатиметься від +1 до +5 вночі й від +8 до +12 вдень.

Фото: погода на 19 березня (facebook.com/UkrHMC)

Вчора, 18 березня, Укргідрометцентр попереджав західні регіони України про сніг, а також ризик ожеледиці на дорогах. Зокрема дощі очікуються на решті територій країни, а вночі з мокрим снігом. У тому ж числі, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську та низку інших областей попередили про можливий туман вночі й зранку.

Яка ситуація в містах

Вінниця

Як повідомляє Вінницька міська рада, сніг не став сюрпризом для комунальних служб міста, які були готові до прибирання. До обробітки доріг було залучено 8 машин шляхового управління

"Станом на ранок ситуація на шляхах стабільна. Однак, через ускладнення погодних умов просимо вінничан за можливості не користуватися власним авто та надавати перевагу громадському транспорту", - розповіла начальниця відділу оперативного реагування "Цілодобова варта" Антоніна Іващук.

Попри повернення зима в місті також можливі відключення води, чи електропостачання. Наприклад, КП "Вінницяоблводоканал" лагодять водогони за наступними адресами:

вул. П. Тичини, 14;

перехрестя вулиць Д. Майбороди - Д. Галицького;

вул. Келецька, 84, 86.

КП "Вінницяміськтеплоенерго" призупинила подачу гарячої води за адресами:

вул. М. Ващука, 10, 12, 16, 16-А;

вул. Пирогова, 75А, 89-А, 97-А;

вул. Академіка Ющенка, 14;

вул. Є. Пікуса, 1, 3, 12, 16-А;

вул. Привокзальна, 2/1;

вул. С. Бандери, 13-А;

вул. Князя Володимира, 8.

У тому ж числі можливі тимчасові відключення світла на низці вулиць через ремонтні роботи "Вінницьких міських електромереж".

Луцьк

Також сніг випав у Волинській області, у тому ж числі й у Луцьку. Як пишуть місцеві видання, сніжить й досі.

Фото: до України неочікувано повернулась зима (konkurent.ua)

Одеська область

Як пишуть місцеві ЗМІ, зима вирішила нагадати про себе у Болграді та Арцизі Одеської області.

Фото: до України неочікувано повернулась зима (t.me/OdessaDumskayaNet)

Хмельницький

Тим часом рясні опади, які накрили Хмельницький, призвели до значного погіршення видимості на дорогах.

Фото: до України неочікувано повернулась зима (glavcom.ua)

Львів

Сніг також випав й у Львові. Синоптики тим часом попереджають про подальше зниження температура, а також можливу ожеледицю.

Фото: до України неочікувано повернулась зима (glavcom.ua)