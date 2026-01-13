UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Сніг на заході, до -18 у Києві: синоптик попередила про нову хвилю морозів

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 13 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні у вівторок, 13 січня, утримається морозна погода. Найнижчі температури очікуються вночі, особливо у північних областях, тоді як удень значних послаблень морозу не прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Найхолодніша ніч - на півночі

У ніч на 13 січня в північних областях температура повітря знизиться від -15 до -20 градусів. На більшій частині території України прогнозують від -10 до -14 градусів, а на півдні та в Закарпатті від -6 до -12 градусів.

Денна температура: мороз триматиметься

Вдень у вівторок у північних регіонах очікується від -10 до -14 градусів.
На решті території України стовпчики термометрів покажуть від -6 до -9 градусів.

Ожеледиця та сніг: де чекати опадів

На дорогах по всій країні збережеться ожеледиця. Сніг 13 січня пройде переважно у західних областях. Водночас у більшості областей істотних опадів не прогнозують, погоду визначатиме антициклон.

Погода в Києві

У столиці 13 січня опадів не очікується. Вночі температура повітря опуститься до -18 градусів, удень прогнозують близько -12 градусів.

Коли чекати послаблення морозів

За прогнозами, морози триватимуть ще кілька днів. Тимчасове послаблення очікується 15-16 січня, однак воно буде нетривалим. Уже 15 січня в Україні знову можливий сніг, після чого холод повернеться.

Варто зауважити, що погода в Україні найближчими днями все ще буде з морозами, але вже без хуртовин. Але наприкінці тижня можливе й потепління.

До якої погоди готуватися українцям цього тижня та де морози будуть найлютішими - читайте у матеріалі РБК-Україна.

ГідрометцентрПогода в УкраїніСнігопадПогода в КиєвіНаталка ДиденкоВ'ячеслав Негода