Снег на западе, до -18 в Киеве: синоптик предупредила о новой волне морозов

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 13 января (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине во вторник, 13 января, сохранится морозная погода. Самые низкие температуры ожидаются ночью, особенно в северных областях, тогда как днем значительных послаблений мороза не прогнозируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Самая холодная ночь - на севере

В ночь на 13 января в северных областях температура воздуха снизится от -15 до -20 градусов. На большей части территории Украины прогнозируют от -10 до -14 градусов, а на юге и в Закарпатье от -6 до -12 градусов.

Дневная температура: мороз будет держаться

Днем во вторник в северных регионах ожидается от -10 до -14 градусов.
На остальной территории Украины столбики термометров покажут от -6 до -9 градусов.

Гололедица и снег: где ждать осадков

На дорогах по всей стране сохранится гололедица. Снег 13 января пройдет преимущественно в западных областях. В то же время в большинстве областей существенных осадков не прогнозируют, погоду будет определять антициклон.

Погода в Киеве

В столице 13 января осадков не ожидается. Ночью температура воздуха опустится до -18 градусов, днем прогнозируют около -12 градусов.

Когда ждать ослабления морозов

По прогнозам, морозы продлятся еще несколько дней. Временное ослабление ожидается 15-16 января, однако оно будет непродолжительным. Уже 15 января в Украине снова возможен снег, после чего холод вернется.

 

Стоит заметить, что погода в Украине в ближайшие дни все еще будет с морозами, но уже без метелей. Но в конце недели возможно и потепление.

К какой погоде готовиться украинцам на этой неделе и где морозы будут самыми сильными - читайте в материале РБК-Украина.

ГидрометцентрПогода в УкраинеСнегопадПогода в КиевеНаталка ДиденкоВячеслав Негода