Сніг у травні та загроза паводків: Львівщину накрила несподівана негода (відео)

Раніше РБК-Україна писало, що синоптики прогнозували на 15 травня негоду: сильні дощі, штормовий вітер до 20 м/с і похолодання, особливо в західних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг. Потепління прогнозують після 20 травня.

Також ми писали, що 16 травня в Україні очікуються дощі на заході, півночі та у Вінницькій області. Температура знизиться до +8…+12°C на півночі, найтепліше буде на півдні та сході - до +21°C. У Києві - дощ і лише +9…+11°C. Холодна погода збережеться до неділі, потепління прогнозують із вівторка, але дощі триватимуть.

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