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Сніг у травні та загроза паводків: Львівщину накрила несподівана негода (відео)

Фото: Львівську область засипає снігом (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У четвер, 15 травня, у Львівській області випав сніг. Засніжені краєвиди зафіксували мешканці села Тухолька та селища Славсько на Львівщині.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Обидва населені пункти розташовані у Стрийському районі, в гірській місцевості. Для цього регіону сніг у травні - рідкісне, але можливе явище.

Відео з травневим снігопадом поширюють у соцмережах. Зокрема Telegram-канал "Львівич Новини" показав, як засипає снігом село Тухолька.

Також опублікували відео снігопаду у Славсько.

Засніжило і на курорті Плай.

На тлі опадів Укргідрометцентр попередив про підйом рівнів води в басейнах річок Прут та Сірет - на 0,3-1 м протягом 15-16 травня. Загрози підтоплень наразі немає.

Раніше РБК-Україна писало, що синоптики прогнозували на 15 травня негоду: сильні дощі, штормовий вітер до 20 м/с і похолодання, особливо в західних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг. Потепління прогнозують після 20 травня.

Також ми писали, що 16 травня в Україні очікуються дощі на заході, півночі та у Вінницькій області. Температура знизиться до +8…+12°C на півночі, найтепліше буде на півдні та сході - до +21°C. У Києві - дощ і лише +9…+11°C. Холодна погода збережеться до неділі, потепління прогнозують із вівторка, але дощі триватимуть.

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