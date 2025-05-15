RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Снег в мае и угроза паводков: Львовскую область накрыла неожиданная непогода (видео)

Фото: Львовскую область засыпает снегом (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В четверг, 15 мая, во Львовской области выпал снег. Заснеженные пейзажи зафиксировали жители села Тухолька и поселка Славское во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Оба населенных пункта расположены в Стрыйском районе, в горной местности. Для этого региона снег в мае - редкое, но возможное явление.

Видео с майским снегопадом распространяют в соцсетях. В частности Telegram-канал "Львівич Новини" показал, как засыпает снегом село Тухолька.

Также опубликовали видео снегопада в Славском.

Заснежило и на курорте Плай.

На фоне осадков Укргидрометцентр предупредил о подъеме уровней воды в бассейнах рек Прут и Сирет - на 0,3-1 м в течение 15-16 мая. Угрозы подтоплений пока нет.

Ранее РБК-Украина писало, что синоптики прогнозировали на 15 мая непогоду: сильные дожди, штормовой ветер до 20 м/с и похолодание, особенно в западных областях. В Карпатах возможен мокрый снег. Потепление прогнозируют после 20 мая.

Также мы писали, что 16 мая в Украине ожидаются дожди на западе, севере и в Винницкой области. Температура снизится до +8...+12°C на севере, теплее всего будет на юге и востоке - до +21°C. В Киеве - дождь и лишь +9...+11°C. Холодная погода сохранится до воскресенья, потепление прогнозируют со вторника, но дожди будут продолжаться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеЛьвовская областьПогода