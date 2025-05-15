Снег в мае и угроза паводков: Львовскую область накрыла неожиданная непогода (видео)

Ранее РБК-Украина писало, что синоптики прогнозировали на 15 мая непогоду: сильные дожди, штормовой ветер до 20 м/с и похолодание, особенно в западных областях. В Карпатах возможен мокрый снег. Потепление прогнозируют после 20 мая.

Также мы писали, что 16 мая в Украине ожидаются дожди на западе, севере и в Винницкой области. Температура снизится до +8...+12°C на севере, теплее всего будет на юге и востоке - до +21°C. В Киеве - дождь и лишь +9...+11°C. Холодная погода сохранится до воскресенья, потепление прогнозируют со вторника, но дожди будут продолжаться.

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