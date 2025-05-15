ua en ru
Чт, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

П’ятниця буде дощовою: прогноз на вихідні та коли в Україну повернеться тепло

Четвер 15 травня 2025 15:50
UA EN RU
П’ятниця буде дощовою: прогноз на вихідні та коли в Україну повернеться тепло Ілюстративне фото: синоптик розповіла, коли в Україну повернеться тепло (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Завтра, 16 травня, атмосферний фронт зумовить періодичні дощі у деяких регіонах України. Решта території утримається від істотних опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними синоптика, періодичні дощі очікуються на півночі, заході та на Вінниччині. А ось на решті територій істотних опадів не прогнозується.

Температура повітря у п'ятницю найнижчою очікується вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Вінниччина. Там стовпчик термометра буде показувати від +8 до +12 градусів.

У західних областях завтра очікується від +10 до +14 градусів. У більшості центральних областей від +15 до +19 градусів.
П’ятниця буде дощовою: прогноз на вихідні та коли в Україну повернеться тепло

Найтепліше буде у південній частині та в східних областях, там очікується від +15 до +21 градусів.

Погода у Києві

У Києві завтра прогнозується відчутне зниження температури повітря: проти сьогоднішніх +16 градусів завтра передбачається ледве +9+11 градусів.

"Ще й з дощем. Одягайтеся завтра тепло", - написала Діденко.

Прогноз на вихідні

Діденко розповіла, що у суботу ще втримається холодна погода, а ось у неділю потеплішає. Однак вже у понеділок знову можливе похолодання.

Потепління слід очікувати з вівторка-середи.

"Хоча жваві дощі поки що ніяким там авторитетним сухим антициклонам не хочуть поступатися - вихідні та наступний тиждень будуть переважно вологими", - зауважила синоптик.

За даними синоптика Наталки Діденко, в Україні 15 травня очікувалась негода - попереджали про сильні дощі та штормовий вітер, які накриють більшість областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Наталка Диденко
NEWS
Зеленський буде, чи з’явиться Путін? Усе, що потрібно знати про переговори в Стамбулі
Зеленський буде, чи з’явиться Путін? Усе, що потрібно знати про переговори в Стамбулі
DAILY
США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я