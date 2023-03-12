Сніг та сильні пориви вітру. Водіїв Києва попередили про погіршення погоди

Зранку у неділю, 12 березня, в Києві спостерігається сніг з сильними поривами вітру. Вони досягають 15-20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва .

"Шановні учасники дорожнього руху, будьте особливо уважними, адже на вулиці сніг, який супроводжують сильні пориви вітру. За прогнозами синоптиків, швидкість вітру сягатиме 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці просять водіїв, бути уважними за кермом, а пішоходів - уважно переходити дорогу у встановлених місцях та та використовувати світлоповертаючі елементи.

"Потрібна допомога - телефонуйте на лінію 102", - порадили правоохоронці.