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Снег и сильные порывы ветра. Водителей Киева предупредили об ухудшении погоды

Фото: в Киеве с утра снег и сильные порывы ветра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в воскресенье, 12 марта, в Киеве наблюдается снег с сильными порывами ветра. Они достигают 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

"Уважаемые участники дорожного движения, будьте особенно внимательны, ведь на улице снег, сопровождающий сильные порывы ветра. По прогнозам синоптиков, скорость ветра будет достигать 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят водителей быть внимательными за рулем, а пешеходов - внимательно переходить дорогу в установленных местах и использовать световозвращающие элементы.

"Нужна помощь - звоните на линию 102", - посоветовали правоохранители.

Как сообщалось, в Черном море сегодня, 12 марта, наблюдается шторм. Жители Одессы и области предупредили о минной опасности.

Напомним, погода в Украине сегодня, 12 марта, ухудшится. Ночью будет шквальный ветер, ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

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