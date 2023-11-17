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Сніг та ожеледиця додадуть проблем. На Україну насувається серйозна негода

Фото: на Україну насувається серйозна негода 18 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра на дорогах західних областей України можуть виникнути проблеми. Вони будуть викликані сильним снігом та ожеледицею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"За інформацією метеорологів, у західних областях 18 листопада передбачається значний сніг, а на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Одеській області очікується значний дощ. Удень в суботу у південних, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та Криму, а вночі в Одеській області - пориви вітру 15-20 м/с.

Проблеми на дорогах

Через погіршення погодних умов синоптики прогнозують ускладнення руху на дорогах і вулицях західних областей країни.

"Закликаємо водіїв бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху", - звернулись в ДСНС.

Погода в Україні

В ніч на 17 листопада в Волинській області вже випав сніг - на Любомльщині, на Турійщині та у Шацькій громаді. Крім того, рятувальники попереджали, що 20 листопада у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях сніг може встелити землю на 10-15 см.

А вже з 19 по 23 листопада очікується сильне похолодання. Подекуди температура опускатиметься до -14 градусів. Крім того, є висока ймовірність снігу в багатьох областях.

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