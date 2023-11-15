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В Україну йде різке похолодання до -14 і сніг: названо дату

Середа 15 листопада 2023 13:55
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В Україну йде різке похолодання до -14 і сніг: названо дату Фото: в Україну йде різке похолодання до -14 і сніг (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні з 19-го по 23-те листопада очікується сильне похолодання. Де-і-нде температура опускатиметься до -14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко.

Очікується сильне похолодання

З 19-го по 23-те в Україні очікується сильне похолодання. Температура повітря впаде до невеликих "мінусів". В нічні години 23-го й 24-го листопада у північній частині України та на північному сході (Сумська, Полтавська й Харківська області) температура знизиться до -10 - -14 градусів.

Зокрема є висока ймовірність снігу в багатьох областях.

Погода 16-го листопада

За словами Діденко, в Україні місцями очікується невеликий дощ, а в окремих районах Київської, Чернігівської, Сумської - мокрий сніг. Тим часом в більшості західних областей опади можуть припинитися. Зокрема повсюди посилиться вітер до штормових поривів.

Що кажуть в українському гідрометеорологічному центрі

"Хмарно.Невелики дощі, у західних та північних областях з мокрим снігом; вдень на північному-сході країни помірні опади, у західних та південно-західних областях без опадів", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +2 до +4 вночі й від +3 до +7 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +4 до +7 вночі й від +4 до +7 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +6 до +10 вночі й від +8 до +13 вдень;
  • на сході коливатиметься від +4 до +7 вночі й від +6 до +1 вдень.

В Україну йде різке похолодання до -14 і сніг: названо дату

Фото: погода на завтра, 16 листопада (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Хмарно. Невеликий дощ, по області місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень по області окремі пориви 15-18 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі та вдень +2 - +7, а в Києві - +5 - +7 відповідно.

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