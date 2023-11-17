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Снег и гололедица добавят проблем. На Украину надвигается серьезная непогода

Фото: на Украину надвигается серьезная непогода 18 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра на дорогах западных областей Украины могут быть проблемы. Они будут вызваны сильным снегом и гололедицей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"По информации метеорологов, в западных областях 18 ноября предполагается значительный снег, а на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Одесской области ожидается дождь. Днем в субботу в южных, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской областях и Крыму, а ночью в Одесской области порывы ветра 15-20 м/с.

Проблемы на дорогах

Из-за ухудшения погодных условий синоптики прогнозируют усложнение движения на дорогах и улицах западных областей страны.

"Призываем водителей быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения", - обратились в ГСЧС.

Погода в Украине

В ночь на 17 ноября в Волынской области уже выпал снег - на Любомльщине, Турийщине и в Шацкой общине. Кроме того, спасатели предупреждали, что 20 ноября в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях снег может устилать землю на 10-15 см.

А уже с 19 по 23 ноября ожидается сильное похолодание. Кое-где температура будет опускаться до -14 градусов. Кроме того, есть высокая вероятность снега во многих областях.

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