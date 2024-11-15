UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Сніг та хуртовини. Синоптик розповіла, коли в Україні чекати негоду

Фото: в Україні похолодає 21-23 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Попри теплі вихідні, які вже наближаються, в Україні вже незабаром очікується значне погіршення погоди. Ймовірні сніг, вітер та хуртовини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"В Україні 16-17 листопада очікується потепління та суха погода. Антициклон Azzedine відганятиме будь-які опади, а зміна північно-західного вітру на південно-західний принесе вищі градуси", - розповіла вона.

Впродовж дня у суботу передбачається +4...+9 градусів, а в неділю - +7...+12 градусів.

У Києві впродовж 16-17 листопада без опадів. У суботу в столиці +7 градусів, у неділю +9...+11 градусів.

Коли в Україні похолодає

Впродовж 21-23 листопада у більшості областей України очікуються складні погодні умови: сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, навіть хуртовини, сильний, до штормового, вітер, істотне похолодання.

Погода в Україні

До початку зими в Україні залишилося рівно два тижні. Раніше синоптики розповідали, що з огляду на тенденції останніх років та попередні прогнози, поточна зима в Україні може бути не надто суворою.

Зазначимо, що погода в листопаді, за прогнозами синоптиків, на 5-7 градусів холодніша, ніж у жовтні. Середня місячна температура повітря в Україні в листопаді прогнозувалася в межах +1...+8 градусів тепла, що в більшості областей близько до норми, тільки на сході та південному сході країни дещо вище за норму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день