Сніг та хуртовини. Синоптик розповіла, коли в Україні чекати негоду

Погода в Україні

До початку зими в Україні залишилося рівно два тижні. Раніше синоптики розповідали, що з огляду на тенденції останніх років та попередні прогнози, поточна зима в Україні може бути не надто суворою.

Зазначимо, що погода в листопаді, за прогнозами синоптиків, на 5-7 градусів холодніша, ніж у жовтні. Середня місячна температура повітря в Україні в листопаді прогнозувалася в межах +1...+8 градусів тепла, що в більшості областей близько до норми, тільки на сході та південному сході країни дещо вище за норму.

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