RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Снег и метели. Синоптик рассказала, когда в Украине ждать непогоду

Фото: в Украине сильно похолодает 21-23 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на уже приближающиеся теплые выходные, в Украине уже скоро ожидается значительное ухудшение погоды. Вероятны снег, ветер и метели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В Украине 16-17 ноября ожидается потепление и сухая погода. Антициклон Azzedine будет отгонять любые осадки, а смена северо-западного ветра на юго-западный принесет более высокие градусы", - рассказала она.

В течение дня в субботу ожидается +4...+9 градусов, а в воскресенье - +7...+12 градусов.

В Киеве 16-17 ноября без осадков. В субботу в столице +7 градусов, в воскресенье - +9....+11 градусов.

Когда в Украине похолодает

В течение 21-23 ноября в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, даже метели, сильный, к штормовому, ветер, существенное похолодание.

Погода в Украине

До начала зимы в Украине осталось ровно две недели. Ранее синоптики рассказывали, что учитывая тенденции последних лет и предварительные прогнозы, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

Отметим, что погода в ноябре, по прогнозам синоптиков на 5-7 градусов холоднее, чем в октябре. Средняя месячная температура воздуха в Украине в ноябре прогнозировалась в пределах +1...+8 градусов тепла, что в большинстве областей близко к норме, только на востоке и юго-востоке страны несколько выше нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день