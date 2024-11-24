Сніг та дощ в одному регіоні. Синоптики дали прогноз на завтра

Ураган "Sarа"

Ураган "Sarа", що що виник у Карибському морі, був тропічним циклоном із потужними дощами, які спричинили масштабні повені в Центральній Америці, зокрема в Гондурасі. Шторм отримав енергію від теплого моря, що посилило його інтенсивність.

У Гондурасі через інтенсивні опади річки Улуа й Чамелекон вийшли з берегів, підтопивши значні території. Розрив мостів, зокрема Саопінського в Ла-Сейбі, став наслідком гідравлічного тиску великих потоків води.

Нагадаємо, в жовтні ураган "Мілтон" накрив американський штат Флорида. Він став вже третім за три місяці. Наразі розмір збитків обчислюється десятками мільярдів доларів.

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