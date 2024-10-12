У США порахували попередні збитки від руйнівного урагану "Мілтон"

Ураган "Мілтон", який накрив американський штат Флорида цього тижня, став вже третім за три місяці. Наразі розмір збитків обчислюється десятками мільярдів доларів.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому .

Як сказав Байден, за попередніми оцінками, збитки від урагану "Мілтон" вже сягають близько 50 мільярдів доларів. Він додав, що ураган залишив понад 3 мільйони людей без світла, але десятки тисяч енергетиків вже працюють над відновлення електропостачання.

"І я хочу, щоб усі в постраждалих районах знали, що ми зробимо все можливе, щоб допомогти вам зібрати речі і повернутися туди, де ви були", - наголосив президент США.

За словами Байдена, на місці лиха працюють армійський корпус і Національна гвардія, які допомагають розчищати сміття та відновлювати рух на дорогах.