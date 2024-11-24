Снег и дождь в одном регионе. Синоптики дали прогноз на завтра

Ураган "Sarа"

Ураган "Sarа", возникший в Карибском море, был тропическим циклоном с мощными дождями, повлекшими за собой масштабные наводнения в Центральной Америке, в частности в Гондурасе. Шторм получил энергию от теплого моря, что усилило его интенсивность.

В Гондурасе из-за интенсивных осадков реки Улуа и Чамелекон вышли из берегов, подтопив значительные территории. Разрыв мостов, в частности Саопинского в Ла-Сейбе, явился следствием гидравлического давления больших потоков воды.

Напомним, в октябре ураган "Милтон" накрыл американский штат Флорида. Он стал уже третьим за три месяца. В настоящее время размер ущерба исчисляется десятками миллиардов долларов.

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