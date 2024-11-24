Сніг та дощ в одному регіоні. Синоптики дали прогноз на завтра

Завтра, 25 листопада, в Україні буде без опадів, окрім одного регіону. Максимально температура підніметься до 7° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.

Температура вночі 2-7° морозу, у західних областях близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на заході та півдні країни 2-7° тепла.

Вітер південно-східний, на сході та півдні країни північний, 5-10 м/с, у південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі в Карпатському регіоні місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

Ураган "Sarа"

Ураган "Sarа", що що виник у Карибському морі, був тропічним циклоном із потужними дощами, які спричинили масштабні повені в Центральній Америці, зокрема в Гондурасі. Шторм отримав енергію від теплого моря, що посилило його інтенсивність.

У Гондурасі через інтенсивні опади річки Улуа й Чамелекон вийшли з берегів, підтопивши значні території. Розрив мостів, зокрема Саопінського в Ла-Сейбі, став наслідком гідравлічного тиску великих потоків води.

Нагадаємо, в жовтні ураган "Мілтон" накрив американський штат Флорида. Він став вже третім за три місяці. Наразі розмір збитків обчислюється десятками мільярдів доларів.

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