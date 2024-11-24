Снег и дождь в одном регионе. Синоптики дали прогноз на завтра

Завтра, 25 ноября, в Украине будет без осадков, кроме одного региона. Максимально температура поднимется до 7° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр "

Температура ночью 2-7° мороза, в западных областях около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, на западе и юге страны 2-7° тепла.

Ветер юго-восточный, на востоке и юге страны северо-западный, 5-10 м/с, в юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Ураган "Sarа"

Ураган "Sarа", возникший в Карибском море, был тропическим циклоном с мощными дождями, повлекшими за собой масштабные наводнения в Центральной Америке, в частности в Гондурасе. Шторм получил энергию от теплого моря, что усилило его интенсивность.

В Гондурасе из-за интенсивных осадков реки Улуа и Чамелекон вышли из берегов, подтопив значительные территории. Разрыв мостов, в частности Саопинского в Ла-Сейбе, явился следствием гидравлического давления больших потоков воды.

Напомним, в октябре ураган "Милтон" накрыл американский штат Флорида. Он стал уже третьим за три месяца. В настоящее время размер ущерба исчисляется десятками миллиардов долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.