У п'ятницю, 27 листопада, в Україні очікуються невеликі морози, а подекуди - плюсова температура. Майже по свій країні прогнозується сніг, на півдні з дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

27 листопада погоду в Україні формуватимуть два погодоутворюючі процеси.

У більшості областей тиск продовжуватиме стрімко зростати й формуватиметься поле високого тиску від потужного антициклону з центром над півднем Скандинавії.

В передній його частині з північними та північно-східними потоками надходитиме холодне повітря.

Поряд з цим, з півдня на погоду впливатиме атмосферний фронт, пов’язаний з циклонічністю над Італією і дещо тепліше вологе повітря.



Загалом сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

По всій країні, крім північної та північно-східної частин, помірний сніг, мокрий сніг; на Закарпатті й півдні країни з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; на Прикарпатті значний сніг.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 3° тепла; на Закарпатті та півдні країни впродовж доби 2-8° тепла.

Фото: якою буде погода в Україні 27 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та обласьі сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Києві близько 0°.