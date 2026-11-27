Снег, гололедица и температурные контрасты: какова погода в Украине 27 ноября
В пятницу, 27 ноября, в Украине ожидаются небольшие морозы, а местами - плюсовая температура. Почти по стране прогнозируется снег, на юге с дождем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
27 ноября погоду в Украине будут формировать два погодообразующих процесса.
В большинстве областей давление будет продолжать стремительно расти и будет формироваться поле высокого давления от мощного антициклона с центром над югом Скандинавии.
В передней части с северными и северо-восточными потоками будет поступать холодный воздух.
Наряду с этим с юга на погоду будет влиять атмосферный фронт, связанный с циклоничностью над Италией и несколько теплее влажный воздух.
В целом, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.
По всей стране, кроме северной и северо-восточной части, умеренный снег, мокрый снег; на Закарпатье и юге страны с дождем, местами налипания мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица; на Прикарпатье обильный снег.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем от 3° мороза до 3° тепла; в Закарпатье и юге страны в течение суток 2-8° тепла.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем от 2° мороза до 3° тепла, в Киеве около 0°.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в течение недели.
Также в Укргидрометцентре сообщали, какой может быть нынешняя зима в Украине.