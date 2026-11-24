Де чекати дощ і мокрий сніг

Погода в країні буде хмарною. Вночі на півдні, сході та в більшості центральних областей пройдуть помірні дощ і мокрий сніг.

У Полтавській, Харківській і Сумській областях очікується значний мокрий сніг, який налипатиме. На решті території місцями випаде невеликий сніг.

Вдень невеликий сніг прогнозують по всій країні, крім південних областей. У Карпатах він буде помірним. Також на дорогах, окрім півдня, місцями буде ожеледиця.

Вітер і температура в Україні та Києві

Вітер буде переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вночі в центральних, східних і південних областях пориви сягали 15-20 м/с. Вдень такі пориви можливі й на заході.

Температура вдень становитиме від 3° морозу до 2° тепла. На південному сході, а вдень і на півдні країни буде 1-6° тепла. У Карпатах вночі та вдень - від 5 до 10° морозу.

Фото: якою буде температура повітря сьогодні (колаж РБК-Україна)

У Києві та області також хмарно. Очікується невеликий сніг, в області - вночі місцями. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

По Київщині температура буде від 3° морозу до 2° тепла. У столиці вдень 0-2° тепла.

Нагадаємо, метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповідала про південний циклон, який несе дощі, мокрий сніг і ожеледицю.

За її словами, до кінця тижня холод посилиться.