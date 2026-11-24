Где дождь и мокрый снег

Погода в стране будет облачной. Ночью на юге, востоке и большинстве центральных областей пройдут умеренные дожди и мокрый снег.

В Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается сильный мокрый снег, который будет налипать. На остальной территории местами выпадет небольшой снег.

Днем небольшой снег прогнозируется по всей стране, кроме южных областей. В Карпатах он будет умеренным. Также на дорогах, кроме юга, местами будет гололедица.

Ветер и температура в Украине и Киеве

Ветер будет преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью в центральных, восточных и южных областях порывы достигали 15-20 м/с. Днем подобные порывы возможны и на западе.

Температура днем составит от 3° мороза до 2° тепла. На юго-востоке, а днем и на юге страны будет 1-6° тепла. В Карпатах ночью и днем от 5 до 10° мороза.

Фото: какой будет температура воздуха сегодня (коллаж РБК-Украина)

В Киеве и области облачно. Ожидается небольшой снег, в области - ночью местами. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

По Киевской области температура будет от 3° мороза до 2° тепла. В столице днем 0-2° тепла.

Напомним, метеоролог и синоптик Наталья Диденко рассказывала о южном циклоне, который несет дожди, мокрый снег и гололед.

По ее словам, к концу недели холод усилится.