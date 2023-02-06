Сніг обіцяють лише в п'яти регіонах. Синоптики розповіли про погоду на завтра

Опади

У західних, північних, Вінницькій областях, в Криму, вдень і у південній частині невеликий сніг; на решті території без істотних опадів.

Ожеледиця та вітер

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині країни та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

Температура вночі 4-9° морозу, на Закарпатті до 15° морозу, вдень 0-5° морозу; в Карпатах вночі 12-17°, вдень 5-10° морозу.

Як повідомлялось, у Карпатах вдарив сильний мороз, а видимість погіршилася через туман. Українців закликають утриматися від походу в гори.

Нагадаємо, зранку у понеділок, 6 лютого, Київ засипало снігом, на дорогах ожеледиця. Водіїв просять без потреби не виїжджати та не заважати роботі спецтехніки.