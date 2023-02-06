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Снег обещают только в пяти регионах. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, во вторник, 7 февраля, в Украине лишь в нескольких регионах ожидается снег, на большинстве территорий - без осадков. Также на дорогах будет гололедица, в Карпатах - до 17 мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

В западных, северных, Винницкой области, в Крыму, днем и южной части небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков.

Гололедица и ветер

На дорогах кое-где гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части страны и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 4-9° мороза, в Закарпатье до 15° мороза, днем 0-5° мороза; в Карпатах ночью 12-17°, днем 5-10° мороза.

Как сообщалось, в Карпатах ударил сильный мороз, а видимость ухудшилась из-за тумана. Украинцев призывают воздержаться от похода в горы.

Напомним, утром в понедельник, 6 февраля, Киев засыпало снегом, на дорогах гололед. Водителей просят без необходимости не выезжать и не мешать работе спецтехники.

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