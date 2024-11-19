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Сніг у Києві буде "у два заходи": коли чекати погіршення погоди

Вівторок 19 листопада 2024 17:56
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Сніг у Києві буде "у два заходи": коли чекати погіршення погоди Зміна погоди в Києві та області очікується найближчими днями (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно синоптики попередили громадян про різке погіршення погоди в Україні. Тим часом у Києві в середу, 20 листопада, прогнозують відносно "спокійну" погоду - без істотних опадів.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Коли чекати опадів у Києві та області

"Якщо говорити безпосередньо про Київ, то в нас завтра (20 листопада, - Ред.) ще більш така спокійна погода, без істотних опадів", - зауважила експерт.

Тим часом з 21 листопада у Києві та області розпочнеться зміна погодних умов.

"Мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Може бути навіть ожеледь. І температура як вдень, так і вночі - близько нуля", - уточнила синоптик.

За її словами, "схожа картинка залишається 22 листопада".

"Але 22 числа, скажімо так, у більшість денного часу переважатиме погода без опадів. І вже ближче до вечора і в ніч на 23 - знову очікуємо на помірні опади у вигляді мокрого снігу", - пояснила Птуха.

Вона зазначила, що "в денні години він (сніг, - Ред.) вже поступово також припинятиметься".

"Температури, знову ж таки, утримуватимуться близько нуля впродовж доби", - додала представниця Укргідрометцентру.

Згідно з поточним прогнозом, вже з 24 листопада по Києву прогнозують погоду без опадів.

"Температура вночі - в межах від 2 до 4 градусів морозу (тоді вже будуть прояснення, тому буде трішечки морозніше). А вдень - близько нуля градусів", - уточнила Птуха.

Насамкінець вона зауважила, що опади в Києві та області очікуються спершу 21 листопада, потім найбільш інтенсивні - ввечері 22 і вночі 23 листопада.

"У два заходи, скажімо так. 21 числа вони розпочнуться дощем, перейдуть в мокрий сніг. А ось 22-23 (листопада, - Ред.) - переважно очікуємо, що будуть у вигляді мокрого снігу вже. Хоча, звичайно, бачите, температура така, що близько нуля тримається. Сильних морозів поки що ми не прогнозуємо", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, перший сніг дістався Києва цього року 4 листопада.

У середу, 13 листопада, снігом почало засипати різні регіони країни (починаючи із західних областей). 14 листопада Україну продовжувало засипати снігом (перший сніг фіксували у Сумах, Славуті та інших населених пунктах).

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