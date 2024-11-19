Снег в Киеве будет "в два захода": когда ждать ухудшения погоды

Недавно синоптики предупредили граждан о резком ухудшении погоды в Украине . Тем временем в Киеве в среду, 20 ноября, прогнозируют относительно "спокойную" погоду - без существенных осадков.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Когда ждать осадков в Киеве и области

"Если говорить непосредственно о Киеве, то у нас завтра (20 ноября, - Ред.) еще более такая спокойная погода, без существенных осадков", - отметила эксперт.

Тем временем с 21 ноября в Киеве и области начнется изменение погодных условий.

"Мокрый снег, налипание мокрого снега. Может быть даже гололед. И температура как днем, так и ночью - около нуля", - уточнила синоптик.

По ее словам, "схожая картинка остается 22 ноября".

"Но 22 числа, скажем так, в большинство дневного времени будет преобладать погода без осадков. И уже ближе к вечеру и в ночь на 23 - снова ожидаем умеренные осадки в виде мокрого снега", - объяснила Птуха.

Она отметила, что "в дневные часы он (снег, - Ред.) уже будет постепенно также прекращаться".

"Температуры опять же будут удерживаться около нуля в течение суток", - добавила представительница Укргидрометцентра.

Согласно текущему прогнозу, уже с 24 ноября по Киеву прогнозируют погоду без осадков.

"Температура ночью - в пределах от 2 до 4 градусов мороза (тогда уже будут прояснения, поэтому будет немного морознее). А днем - около нуля градусов", - уточнила Птуха.

В заключение она отметила, что осадки в Киеве и области ожидаются сначала 21 ноября, затем наиболее интенсивные - вечером 22 и ночью 23 ноября.

"В два захода, скажем так. 21 числа они начнутся дождем, перейдут в мокрый снег. А вот 22-23 (ноября, - Ред.) - преимущественно ожидаем, что будут в виде мокрого снега уже. Хотя, конечно, видите, температура такая, что около нуля держится. Мощных морозов пока мы не прогнозируем", - подытожила эксперт.