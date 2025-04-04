Сніг, грози та заморозки: якою буде погода в Україні на вихідні

На вихідних, 5-6 квітня, в Україні дощитиме, місцями з грозами та снігом. Субота буде теплою, а неділя - в більшості регіонів холодною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Укргідрометцентр".
У суботу, 5 квітня, в Україні дощитиме повсюдно, місцями навіть із грозами. Грози варто чекати:
Уночі максимальна температура буде в Донецькій області, до +10 градусів, а вдень - у Луганській, до +19. У Києві очікується дощ, вночі до +8 градусів, удень - до +14.
Погода в Україні 5 квітня (meteo.gov.ua)
У неділю, 6 квітня, в Україні погода буде протилежною до суботи, 5 квітня. Зокрема, у кількох областях очікується дощ зі снігом.
Він пройде:
В інших областях просто дощитиме. Температура 6 квітня в Україні відчутно знизиться.
Варто зазначити, що територія України 6 квітня розділиться на дві частини - холодну і теплу. Наприклад, уся західна частина України буде холодною, з нічними заморозками до -1 градуса. Вдень буде не більше +3 градусів.
На решті території України буде тепліше, вдень максимально до +16 градусів, у Луганській області. У Києві очікується дощ зі снігом, вночі, як і вдень, у межах +3...+5.
Погода в Україні 6 квітня (meteo.gov.ua)
У квітні в Україні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах +10...+13 градусів. Це на +1,5...+2 вище за норму.
Водночас на початку квітня синоптики попередили про різке похолодання. Воно торкнеться не тільки вихідних, 5-6 квітня. На всю територію країни воно пошириться 8-10 квітня.
Зокрема, за прогнозами синоптиків, очікуються заморозки і сніг до 15 см.
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