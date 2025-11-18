ua en ru
Снег, дожди и мороз: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды 19 ноября

Украина, Вторник 18 ноября 2025 20:53
Снег, дожди и мороз: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды 19 ноября Иллюстративное фото: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды 19 ноября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украине 19 ноября ожидается существенное ухудшение погодных условий. Атмосферные фронты принесут мокрый снег с дождем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, атмосферные фронты принесут дожди на юг, восток и в центральные области, местами - с мокрым снегом. Зато в западных и северных регионах, которые будут находиться в зоне повышенного давления, осадков не прогнозируется.

Температурная ситуация будет контрастной: на юге и востоке ночью 4-9 градусов тепла, днем 7-12 градусов, в Крыму - до +20 градусов. На остальной территории в результате вторжения холодной воздушной массы ожидается снижение температуры - ночью от 0 до -5 градусов, во многих центральных областях до +5 градусов, днем 2-7 градуса тепла. В Карпатах - мороз до -9 градусов и около 0 градусов днем.
На зображенні може бути: ‎карта та ‎текст «‎Берести BO --1- +3_+5 НСЬКА ОБЛАСТЫИа -2_-4 +4_+6 مم- +4_+6" Черг. Луцьк Украйнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua gov.ua ТОМИРСЬКА СУМСЬКА ОбЛАСТЬ -プ_-5 +4_+6 Львив سر 4_+6 Киίв Воронеж +3'_+5 +3_+5 Житомир م Суми حم-_و +3+5 ноПт 3 +3.+5° Франкйасък Вённи و+ +3_+5" +4 YKPAIHO -3--1- ولر+ +5° 5-5- +3_+5 Полтава Че Черниец АРКОВСЬКА ОБЛАСТЬ +3.+5° УгЬкА +4_+6 Дннтро МОЛДОВА МИКОЛаР ОбЛЬ +B_+6 +9..+11° Луганськ, 3anopi ЮДЕСЬКА ОБЛА Донецы +7_+9 +5_+7° aiB РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса ه OPACTO Картографечни Картографми.данат+Ва2ком дан AT BiaikoM» 450 АВТР" PEC НА Бухарест +10° +10°__+8 日 +17_-19 Севастополь Краснодар‎»‎‎

Дорожные службы сообщают, что уже созданы запасы противогололедных материалов и подготовлено 2 386 единиц техники к работе зимой. В западных областях, в частности на горных перевалах, уже выпал снег, дороги стали скользкими, видимость ухудшается. Там в усиленном режиме работают 27 единиц техники, чтобы обеспечить проезд по дорогам государственного значения.

В Черниговской, Львовской и Тернопольской областях местами дождь. С 19 ноября снег и похолодание распространятся на южные, центральные и восточные регионы.

Водителей призывают быть внимательными, учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать правила безопасности на дорогах.

Напомним, что во вторник, 18 ноября, ожидается ощутимое похолодание. В большинстве регионов днем ожидается от +3 до +8 градусов тепла. Лишь на юге, востоке и в Днепропетровской области будет значительно теплее - от +12 до +17 градусов.

