Сніг, дощі та вітер. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Завтра, 14 жовтня, в Україні очікується сніг у Карпатах, дощі та пориви вітру у кількох областях. Вдень максимально до 19°, хоча вночі можливі заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

В Україні завтра, 14 жовтня буде хмарно з проясненнями.

"Вночі, крім півдня, помірні, вдень у Волинській, Рівненській, північних та східних областях невеликі дощі, на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

Вітер буде західним, а у східних областях південно-східний, 7-12 м/с, вночі у східних, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни вночі 7-12°, вдень 14-19°. На високогір'ї Карпат вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла", - зазначили синоптики.