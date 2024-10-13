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Снег, дожди и ветер. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Украина, Воскресенье 13 октября 2024 13:52
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Снег, дожди и ветер. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине Фото: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 14 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 14 октября, в Украине ожидается снег в Карпатах, дожди и порывы ветра в нескольких областях. Днем максимально до 19°, хотя ночью вероятны заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В Украине завтра, 14 октября, будет облачно с прояснениями.

"Ночью, кроме юга, умеренные, днем ​​в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер будет западный, а в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в восточных, днем ​​в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​8-13°, на юге страны ночью 7-12°, днем ​​14-19°. На высокогорье Карпат ночью небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков, температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​2-7° тепла", - отметили синоптики.

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