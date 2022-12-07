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Сніг з дощем та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 7 грудня, у більшості регіонів України очікується сніг та дощ. Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У середу в Україні буде хмарно, при цьому у східних областях - мінлива хмарність.

Вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім східної частини, прогнозують невеликий сніг, в західних, центральних та південних областях з дощем. Вночі на заході країни помірні опади, подекуди налипання мокрого снігу.

Синоптики попереджають українців з західних, північних та центральних областей про ожеледь на дорогах.

Температура вночі очікується на рівні 4-9° морозу, в східних областях - до 12°, в західних та південних областях - 0-5° морозу. Вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму - 3-8° тепла.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Погода у Київській області

В області буде хмарно, очікується невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 1° тепла. У Києві вночі 5-7°, вдень 0-2° морозу. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, кліматологи підбили підсумки цьогорічної осені в Києві - середня температура повітря склала 8,8 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

Також зазначимо, що безморозний період у Києві тривав 225 днів.

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