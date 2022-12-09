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Сніг з дощем, але до +9. Синоптики дали прогноз на сьогодні

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Україна, П'ятниця 09 грудня 2022 07:00
Сніг з дощем, але до +9. Синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 9 грудня, в Україні очікується хмарна погода, місцями мокрий сніг з дощем, ожеледь, хоча температура повітря підніметься до +9 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У південній частині країни дощ ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 12°", - йдеться в повідомленні.

На решті території, як пишуть синоптики, невеликий мокрий сніг та дощ, у центральних та північно- східних областях помірні опади (у більшості районів північної частини вночі без істотних опадів); температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.

Окрім цього, в Україні, крім сходу, туман, а вночі та вранці місцями, крім півдня, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця

"Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у східних областях до 14 м/с", - попереджають синоптики.

Як повідомлялося, у середу, 7 грудня, Київ засипало снігом. Водіїв просили не виїжджати без потреби.

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