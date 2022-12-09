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Снег с дождем, но до +9. Синоптики дали прогноз на сегодня

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Украина, Пятница 09 декабря 2022 07:00
Снег с дождем, но до +9. Синоптики дали прогноз на сегодня Фото: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 9 декабря в Украине ожидается облачная погода, местами мокрый снег с дождем, гололед, хотя температура воздуха поднимется до +9 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В южной части страны дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 12°", - говорится в сообщении.

На остальной территории, как пишут синоптики, небольшой мокрый снег и дождь, в центральных и северо-восточных областях умеренные осадки (в большинстве районов северной части ночью без существенных осадков); температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла.

Кроме этого, в Украине, кроме востока, туман, а ночью и утром местами, кроме юга, гололед, на дорогах местами гололедица.

"Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в восточных областях до 14 м/с", – предупреждают синоптики.

Как сообщалось, в среду, 7 декабря, Киев засыпало снегом. Водителей просили не выезжать без надобности.

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