UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сніг, дощ та "спека" на півдні. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 13 грудня, в Україні буде дощ та сніг на заході та сході України. При цьому температура повітря підніметься до 10° тепла на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У східних областях помірний сніг. Вдень у західних областях помірний дощ (в Карпатах мокрий сніг); на решті території без істотних опадів. Вранці у більшості областей туман, на дорогах місцями ожеледиця", - розповіли синоптики.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура  вдень 1-6° тепла, у східних областях вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті та півдні країни вдень 5-10° тепла.

Погода в Україні

Вчора синоптик Наталка Діденко розповідала, що у середу, 13 грудня, погода в Україні буде теплою, очікується відлига. Але вже 14 грудня ситуація знову погіршиться сильним вітром та опадами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день