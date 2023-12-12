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Завтра в Україні відлига. Синоптик розповіла, де чекати опади та коли погода зіпсується

Україна, Вівторок 12 грудня 2023 14:21
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Завтра в Україні відлига. Синоптик розповіла, де чекати опади та коли погода зіпсується Фото: в Україні очікується відлига 13 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 13 грудня, погода в Україні буде теплою, очікується відлига. Але вже 14 грудня ситуація знову погіршиться сильним вітром та опадами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Протягом дня очікується 0....+5 градусів, на півдні +3...+9 градусів, лише на сході трохи підсушить повітря й землю невеликим морозцем, 0...-2 градуси", - розповіла вона.

При цьому, як зазначає синоптик, переважно дощі пройдуть у західних областях, мокрий сніг - на сході України, ввечері задощить в Одеській області.

"На решті території України - щільна хмарність, але без якихось відчутних опадів", - додали Діденко.

Погода в Києві

У Києві 13 грудня буде хмарно, вогко, без істотних опадів, хіба якась мряка.

"Температура повітря 0... +2 градуси. Надвечір у середу постлиться вітер!" - попередила синоптик.

Погіршення погоди в Україні

У четвер, 14 грудня, в Україні місцями сильні опади та сильний вітер! У Києві в четвер очікується сильний дощ та сильний вітер, але тепло. Загалом у грудні 2023 в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Середня місячна температура буде на 1-1,5 градусів вищою за норму.

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