Снег, дождь и "жара" на юге. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

"В восточных областях умеренный снег. Днем в западных областях умеренный дождь (в Карпатах мокрый снег); на остальной территории без существенных осадков. Утром в большинстве областей туман, на дорогах местами гололедица", - рассказали синоптики.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 1-6° тепла, в восточных областях днем от 4° мороза до 1° тепла, на Закарпатье и юге страны днем 5-10° тепла.

Погода в Украине

Вчера синоптик Наталья Диденко рассказывала, что в среду, 13 декабря, погода в Украине будет теплой, ожидается оттепель. Но уже 14 декабря ситуация снова усугубится сильным ветром и осадками.