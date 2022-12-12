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Сніг, дощ та ожеледиця: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У вівторок, 13 грудня, у більшості регіонів України прогнозують сніг, а подекуди - помірні дощі. Українців попереджають про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Вночі у більшості західних областей прогнозують невеликий сніг, у південній частині - помірний дощ, місцями з мокрим снігом. На сході України помірні дощі, а на решті території без істотних опадів.

Вдень в Україні, окрім західної частини, прогнозують сніг та мокрий сніг, на південному сході - дощ, у більшості центральних, Сумській та Харківській областях значні опади, налипання мокрого снігу.

На дорогах України, крім південного сходу, ожеледиця.

Температура протягом доби очікується на рівні 1-6° морозу, в Карпатах - 5-10° морозу, у південних, східних та Дніпропетровській областях - 0-5° тепла, вдень у Криму - до 8° тепла.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних областях пориви 15-20 м/с.

РБК-Україна повідомляло, що Київ засипає снігом, водіїв просили не виїжджати без потреби.

Нагадаємо, вчора через негоду у Львові впало 119 дерев, вони пошкодили 10 автомобілів.

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