Сніг, дощ та ожеледиця: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Вночі у більшості західних областей прогнозують невеликий сніг, у південній частині - помірний дощ, місцями з мокрим снігом. На сході України помірні дощі, а на решті території без істотних опадів.

Вдень в Україні, окрім західної частини, прогнозують сніг та мокрий сніг, на південному сході - дощ, у більшості центральних, Сумській та Харківській областях значні опади, налипання мокрого снігу.

На дорогах України, крім південного сходу, ожеледиця.

Температура протягом доби очікується на рівні 1-6° морозу, в Карпатах - 5-10° морозу, у південних, східних та Дніпропетровській областях - 0-5° тепла, вдень у Криму - до 8° тепла.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних областях пориви 15-20 м/с.

РБК-Україна повідомляло, що Київ засипає снігом, водіїв просили не виїжджати без потреби.

Нагадаємо, вчора через негоду у Львові впало 119 дерев, вони пошкодили 10 автомобілів.

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