Из-за снежных заносов в Днепропетровской области застрял автобус с детьми

Фото: из-за снега застрял автобус с детьми dp.dsns.gov.ua)

В автобусе находилось 45 человек, из которых 36 - дети

В Днепропетровской области вечером 20 ноября из-за снежных заносов застрял автобус, в котором находилась детская гандбольная команда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.

Спасатели отмечают, что в целом снег помешал движению автобуса "МАЗ" и двум грузовикам "КАМАЗ" и "МАЗ". В них находились 45 человек, из которых 36 - дети. Инцидент произошел на автодороге Харьков-Симферополь.

Автобус и грузовик вытягивали с помощью пожарно-спасательного автомобиля и буксировочного троса. На месте работали 4 спасателя.

Фото: из-за снега застрял автобус с детьми (dp.dsns.gov.ua)

Напомним, по состоянию на утро 21 ноября проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Состояние покрытия на автодорогах в большинстве областей мокрое, на севере - сухое, в Луганской области - местами заснеженное, в Днепропетровской и Донецкой областях наблюдается гололедица.

Также сообщается, что на перевальных участках дорог местами небольшой снег. Дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что 21 ноября по всей территории Украины начнет опускаться дневная и ночная температура воздуха. В некоторых областях похолодает до -9.