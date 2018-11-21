Через снігові замети у Дніпропетровській області застряг автобус з дітьми

Фото: через сніг застряг автобус з дітьми (dp.dsns.gov.ua)

В автобусі перебувало 45 людей, з яких 36 - діти

У Дніпропетровській області ввечері 20 листопада у сніговому заметі застряг автобус, в якому перебувала дитяча гандбольна команда, що прямувала на змагання у Запоріжжя. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.

Рятувальники зазначають, що загалом сніг завадив руху автобусу "МАЗ" та двом вантажівкам "КАМАЗ" та "МАЗ". В них перебували 45 людей, з яких 36 - діти. Інцидент стався на автошляху Харків-Сімферополь.

Автобус та вантажівки витягували за допомогою пожежно-рятувального автомобіля та буксировочного тросу. На місці працювали 4 рятувальники.

Фото: через сніг застряг автобус з дітьми (dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, станом на ранок 21 листопада проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Стан покриття на автодорогах в більшості областей мокрий, на півночі сухий, у Луганській області місцями засніжене, у Дніпропетровській та Донецькій областях спостерігається ожеледиця.

Також повідомляється, що на перевальних ділянках доріг місцями невеликий сніг. Дорожні підприємства працюють в цілодобовому режимі.

Раніше повідомлялось, що 21 листопада по всій території України почне опускатися денна та нічна температура повітря. У деяких областях похолоднішає до -9.