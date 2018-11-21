ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Через снігові замети у Дніпропетровській області застряг автобус з дітьми

Новини » Суспільство    21.11.2018 - 12:31
Через снігові замети у Дніпропетровській області застряг автобус з дітьми
Фото: через сніг застряг автобус з дітьми (dp.dsns.gov.ua)

В автобусі перебувало 45 людей, з яких 36 - діти

У Дніпропетровській області ввечері 20 листопада у сніговому заметі застряг автобус, в якому перебувала дитяча гандбольна команда, що прямувала на змагання у Запоріжжя. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.

Рятувальники зазначають, що загалом сніг завадив руху автобусу "МАЗ" та двом вантажівкам "КАМАЗ" та "МАЗ". В них перебували 45 людей, з яких 36 - діти. Інцидент стався на автошляху Харків-Сімферополь.

Автобус та вантажівки витягували за допомогою пожежно-рятувального автомобіля та буксировочного тросу. На місці працювали 4 рятувальники. 

Через снігові замети у Дніпропетровській області застряг автобус з дітьми

Фото: через сніг застряг автобус з дітьми (dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, станом на ранок 21 листопада проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Стан покриття на автодорогах в більшості областей мокрий, на півночі сухий, у Луганській області місцями засніжене, у Дніпропетровській та Донецькій областях спостерігається ожеледиця.

Також повідомляється, що на перевальних ділянках доріг місцями невеликий сніг. Дорожні підприємства працюють в цілодобовому режимі.

Раніше повідомлялось, що 21 листопада по всій території України почне опускатися денна та нічна температура повітря. У деяких областях похолоднішає до -9.

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, температура до +7 Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні
Новини України снегДнепропетровская областьДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся