В Украине на отдельных участках автодорог наблюдается гололедица

Иллюстративное фото (golos.kievcity.gov.ua)

Дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме

В Украине по состоянию на 06:00, 21 ноября, проезд на дорогах государственного значения обеспечено. Состояние покрытия на автодорогах в большинстве областей - мокрое, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Как отмечают в ведомстве, состояние покрытия на а/д государственного значения в большинстве областей местами мокрое, на севере сухое, в Луганской области местами заснеженное, в Днепропетровской и Донецкой областях наблюдается гололедица.

"Осадки в виде небольшого снега наблюдаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, в Херсонской области - местами туман, на остальной территории без существенных осадков", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на перевальных участках дорог местами небольшой снег.

"Температура воздуха колеблется от -5 до +2. Состояние покрытия вариативное: сухое и мокрое, на Вишковском перевале - местами заснеженное", - добавили в пресс-службе.

Дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 343 единицы техники и 535 рабочих, в дежурном режиме - 773 единицы техники и 1119 рабочих.

Как писал Styler, в среду, 21 ноября по всей территории Украины начнет опускаться дневная и ночная температура воздуха. В некоторых областях похолодает до -9.

"В Киеве также имеется тенденция к небольшому похолоданию. Ночью 3-6 градусов, днем 0-2 градуса мороза. В столице будет преимущественно сухо, временами - солнечно. Потепление ожидается с воскресенья", - сообщила синоптик Наталья Диденко.