Снежно на западе и солнечно на востоке: погода на завтра

Завтра, 20 января, ожидаются осадки в виде снега на западной части Украины. В то же время в восточных регионах будет солнечно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В течение целого дня на западе будет выпадать снег. На востоке погода будет солнечной, впрочем, морозно ночью. Температура воздуха составит:
Фото: погода в Украине 20 января (meteo.gov.ua)
В столице в течение дня также ожидаются осадки в виде снега. Днем температура воздуха будет достигать отметок от 0 до + 3, а ночью - от -3 до -7.
Фото: погода в Украине 20 января (meteo.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украину придет циклон - будет снежить и снова немного усилится ветер.