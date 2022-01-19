Сніжно на заході та сонячно на сході: погода на завтра

Завтра, 20 січня, очікуються опади у вигляді снігу на західній частині України. Водночас в східних регіонах буде сонячно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом цілого дня на заході випадатиме сніг. На сході погода буде сонячною, втім морозно вночі. Температура повітря складатиме:
Фото: погода в Україні 20 січня (meteo.gov.ua)
У столиці протягом дня також очікуються опади у вигляді снігу. Вдень температура повітря сягатиме позначок від 0 до +3, а вночі - від -3 до -7.
Фото: погода в Україні 20 січня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україну прийде циклон - сніжитиме та знову трохи посилиться вітер.