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Сніжно на заході та сонячно на сході: погода на завтра

Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 20 січня, очікуються опади у вигляді снігу на західній частині України. Водночас в східних регіонах буде сонячно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Протягом цілого дня на заході випадатиме сніг. На сході погода буде сонячною, втім морозно вночі. Температура повітря складатиме:

  • на заході вдень від 0 до -2, а вночі - від -2 до -6;
  • на півночі вдень від 0 до -4, а вночі - від -4 до -11;
  • на сході вдень від -2 до -5, а вночі - від -10 до -16;
  • на півдні вдень від +1 до +5, а вночі - від -5 до -10;
  • у центрі вдень від +1 до +5, а вночі - від -3 до -10.

Фото: погода в Україні 20 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня також очікуються опади у вигляді снігу. Вдень температура повітря сягатиме позначок від 0 до +3, а вночі - від -3 до -7.

Фото: погода в Україні 20 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україну прийде циклон - сніжитиме та знову трохи посилиться вітер.

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