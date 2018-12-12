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Киевлян просят не пользоваться собственными машинами из-за снегопада

Новости » Общество    12.12.2018 - 16:11
Киевлян просят не пользоваться собственными машинами из-за снегопада
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве завтра ожидается снег, на дорогах гололедица

В Киеве завтра, 13 декабря 2018 года, ожидается снег и гололедица, киевлян просят не пользоваться собственными авто. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, ночью и днем 13 декабря в Киеве ожидается снег и гололед на дорога, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит от 0 до -2 градусов мороза.

"Городская власть призывает водителей не пользоваться частными автомобилями 12 и 13 декабря в связи со снегопадом и метелью, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не создавать заторов на автодорогах столицы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине завтра, 13 декабря 2018 года, ожидается снег и гололедица на дорогах.

Также сообщалось, что в Киеве из-за снегопада запретят въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта с 16:00 12 декабря. По данным синоптиков, снегопады в Киеве ожидаются до 14 декабря. В общем, в Киеве ожидается до 20 см снега.

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