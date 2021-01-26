Снегопады и сильный ветер: в Украине обесточены почти 270 населенных пунктов

В Украине из-за мокрого снега и сильных порывов ветра были обесточены 269 населенных пунктов. Там сработали системы защиты линий электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в результате осложнения погодных условий населенные пункты были обесточены в 12 областях. В частности в Полтавской области - 77, в Житомирской - 40, Киевской - 37, Львовской - 37, Черниговской - 24, Винницкой - 13, Черкасской - 13, Днепропетровской - 8, Волынской - 8, Закарпатской - 6, в Кировоградской - 4 и Херсонской - 2.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 26 января в Украине ожидается шквальный ветер, гололед и метели. Такие погодные условия могут привести к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Также сообщалось, что сегодня преимущественно на всей территории Украины ожидаются осадки. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от -1 до +12 градусов.

Кроме того, до конца зимы в Украину еще могут вернуться морозы до 20-30 градусов, которые наблюдались в середине января. Но такое похолодание продлится недолго.