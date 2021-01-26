Снег, дождь и заморозки: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня, 26 января, преимущественно на всей территории Украины ожидаются осадки. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от -1 до +12 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня только в Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет сухо. Во всех других западных регионах, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях будет идти снег. На юге и востоке страны укроет дождями.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +2, а ночью она будет от -2 до +1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +1 до +6, а ночью от +1 до +4.

В восточных и южных областях температура воздуха днем составит от +4 до +12, а ночью она будет в пределах +2 +4.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня дождь со снегом. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +4, а ночью от +1 до +3.

Напомним, к концу зимы в Украину еще могут вернуться морозы до 20-30 градусов, которые наблюдались в середине января. Но такое похолодание продлится недолго.

Кроме того, в ближайшие дни снег ожидается на западе, севере, центре и юге Украины. В некоторых областях высота покрова достигнет 30 сантиметров.