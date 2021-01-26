Снігопади та сильний вітер: в Україні знеструмлено майже 270 населених пунктів

В Україні через мокрий сніг та сильні пориви вітру було знеструмлено 269 населених пунктів. Там спрацювали системи захисту ліній електропередач.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у результаті ускладнення погодних умов населені пункти були знеструмлені у 12 областях. Зокрема у Полтавській області - 77, Житомирській - 40, Київській - 37, Львівській - 37, Чернігівській - 24, Вінницькій - 13, Черкаській - 13, Дніпропетровській - 8, Волинській - 8, Закарпатській - 6, Кіровоградській - 4 та Херсонській - 2.

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 26 січня в Україні очікується шквальний вітер, ожеледиця та хуртовини. Такі погодні умови можуть призвести до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Також повідомлялось, що сьогодні переважно на всій території України очікуються опади. Температура повітря вдень у регіонах коливатиметься від -1 до +12 градусів.

Крім того, до кінця зими в Україну ще можуть повернутися морози до 20-30 градусів, які спостерігалися у середині січня. Але таке похолодання триватиме недовго.